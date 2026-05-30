Днес рожден ден празнува един от емблематичните пловдивски футболисти от 90-те години - Тодор Зайцев. Бившият халф навършва 59 години.

Роден на 30 май 1967 година в непосредствена близост до стадион "Христо Ботев", той е запленен от “жълто-черната" идея от съвсем ранна възраст, като негов идол е Георги Славков - Бенкса.

През 1995 година преминава в градския съперник Локомотив Пловдив, където за един полусезон изиграва 17 мача с 8 гола. След отличните си изяви на "Лаута" е продаден на Левски, където играе до края на 1997 година и записва 49 мача с 15 гола. Тодор Зайцев е вицешампион на България с Левски (1996) и три пъти бронзов медалист с Ботев (1988, 1993, 1994).

Играе 2 сезона в Малта, а футболната си кариера завършва през 2002 година в отбора на Черноморец (Бургас).

В момента Тодор Зайцев е треньор и ръководител във ФК Пловдив 2015.

