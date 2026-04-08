В навечерието на Възкресение Христово в Манолско Конаре в Община Марица бе официално открито ново мини футболно игрище – дългоочаквана придобивка за младите хора. Съоръжението е с размери 40 на 20 метра, оборудвано е с изкуствена настилка от най-висок клас и модерно осветление, което позволява използването му и в тъмната част на денонощието, съобщиха за Plovdiv24.bg от Община "Марица". Общата стойност на инвестицията възлиза на 151 342 евро, като средствата са изцяло осигурени от бюджета на общината.

Откриването събра жители на селото, представители на местната власт и гости.

"Днес е двоен празник за село Манолско Конаре. В навечерието сме на един от най-значимите християнски празници – Възкресение Христово, а днес откриваме и дългоочаквана инвестиция – мечта на поколения назад. Това е инвестиция в името на нашите деца и тяхното бъдеще – да растат здрави, активни и да надграждат постигнатото от нас“, заяви кметът на общината Димитър Иванов.

В изказването си той подчерта, че въпреки предизвикателствата пред страната и институциите, местната власт продължава да реализира важни проекти със собствени усилия. Иванов акцентира, че новото спортно съоръжение е изградено изцяло със средства на общината и е пример за ангажимента към младите хора и развитието на населените места.

Кметът допълни, че в близките дни предстои стартът на нов значим инфраструктурен проект в селото – рехабилитация на пътната отсечка от центъра на Манолско Конаре до края на населеното място (до стопанския двор).

"Преасфалтирането на улицата и тротоарите са финансирани от Държавен фонд "Земеделие“. Проектът включва и подмяна на главния водопровод, защото е недопустимо да асфалтираме без тази подмяна, която се реализира със средства от бюджета на общината“, обясни на жителите Димитър Иванов.

С благодарност към общинското ръководство се обърна и кметът на Манолско Конаре Иван Кузев.

"Това игрище е дълго чакана придобивка за нашето село. Всичко, което правим е в името на децата. Нека го пазят и използват активно, защото то е създадено за тях. Новото спортно съоръжение в Манолско Конаре е поредна стъпка към подобряване на условията за спорт и активен начин на живот, което ръководството на общината осигурява за подрастващите“, подчерта той.

В церемонията по прерязване на лентата участваха още председателят на Общинския съвет Виолета Христодулова и заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Стаматов.