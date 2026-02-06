Бивш защитник на Локо, станал впоследствие милионер, празнува днес

© Личен празник днес отбелязва бившият защитник на Локомотив (Пловдив), Левски и националния тим на България - Веселин Балевски. Роден на 6 февруари 1959 година в Пловдив, той е юноша на Локомотив. Дебютира за мъжката формация, още когато е на 17-годишна възраст.



"Когато на 31 август 1976 г. Христо Бонев ме покани да дебютирам срещу ЖСК "Спартак" във Варна за мен беше празник. Не можех да спя от радост!," спомня си Балевски. С екипа на Локо записва близо 100 мача във всички турнири, 78 от тях - за първенство.



Между 1980 и 1985 година носи екипа на Левски-Спартак. Част от знаменития тим на Сините, който през 1984 година печели трите купи у нас - шампионската титла, Купата на България и Купата на Съветската армия.



Окичва се със златото в "А" група и през 1985 година. С Левски-Спартак играе в незабравимите мачове със Щутгарт, който в онзи период е един от най-силните отбори в Западна Германия, припомня популярната страница "Голове, метри, секунди". С тима от "Герена" Веселин Балевски записва 163 мача във всички турнири.



Преминава през всички национални гарнитури. Извикан е в юношеския отбор от Цветан Илчев, по-късно играе и за селекциите на Христо Андонов и Данко Роев. През 1977 г. става европейски вицешампион за младежи на първенството в Белгия.



Записва 19 мача и за "А" националния отбор на България, като два пъти се изправя срещу Аржентина на Диего Марадона.



Балевски прекратява кариерата си едва 26-годишен. След злополучния финал в турнира за Купата на България между ЦСКА "Септемврийско знаме" и Левски-Спартак през 1985 година, Сините са разформировани (и девоенизирани), а той решава да остане в системата на МВР като служител в отдел "Задгранични паспорти“.



По-късно е член на Изпълнителния комитет на БФС при Димитър Ларгов, Иван Славков и Борислав Михайлов. От години Балевски се занимава със сериозен бизнес, като активите му надхвърлят няколко милиона евро.