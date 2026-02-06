|
|Бивш защитник на Локо, станал впоследствие милионер, празнува днес
Личен празник днес отбелязва бившият защитник на Локомотив (Пловдив), Левски и националния тим на България - Веселин Балевски. Роден на 6 февруари 1959 година в Пловдив, той е юноша на Локомотив. Дебютира за мъжката формация, още когато е на 17-годишна възраст.
©
"Когато на 31 август 1976 г. Христо Бонев ме покани да дебютирам срещу ЖСК "Спартак" във Варна за мен беше празник. Не можех да спя от радост!," спомня си Балевски. С екипа на Локо записва близо 100 мача във всички турнири, 78 от тях - за първенство.
Между 1980 и 1985 година носи екипа на Левски-Спартак. Част от знаменития тим на Сините, който през 1984 година печели трите купи у нас - шампионската титла, Купата на България и Купата на Съветската армия.
Окичва се със златото в "А" група и през 1985 година. С Левски-Спартак играе в незабравимите мачове със Щутгарт, който в онзи период е един от най-силните отбори в Западна Германия, припомня популярната страница "Голове, метри, секунди". С тима от "Герена" Веселин Балевски записва 163 мача във всички турнири.
Преминава през всички национални гарнитури. Извикан е в юношеския отбор от Цветан Илчев, по-късно играе и за селекциите на Христо Андонов и Данко Роев. През 1977 г. става европейски вицешампион за младежи на първенството в Белгия.
Записва 19 мача и за "А" националния отбор на България, като два пъти се изправя срещу Аржентина на Диего Марадона.
Балевски прекратява кариерата си едва 26-годишен. След злополучния финал в турнира за Купата на България между ЦСКА "Септемврийско знаме" и Левски-Спартак през 1985 година, Сините са разформировани (и девоенизирани), а той решава да остане в системата на МВР като служител в отдел "Задгранични паспорти“.
По-късно е член на Изпълнителния комитет на БФС при Димитър Ларгов, Иван Славков и Борислав Михайлов. От години Балевски се занимава със сериозен бизнес, като активите му надхвърлят няколко милиона евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 481
|