Франция записа втора поредна победа на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Планетарният вицешампион от 2022-а година победи с 3:0 Ирак в двубой, който бе прекъснат за около 2 часа поради гръмотевична буря.

Двубоят

Мачът бе част от група "I" и се проведе на стадион "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия. Малко след средата на първата част заваля проливен дъжд.

Килиан Мбапе откри резултата в 14-ата минута след страхотен удар с левия крак извън пеналтерията. Асистенцията бе на Майкъл Олисе.

Мбапе вкара в 100-ия си мач за представителния отбор на своята родина. С това попадение той се изравни с бразилеца Роналдо "Феномена" като двамата имаха по 15 на световни първенства.

Пред тях бяха само германецът Мирослав Клозе (16) и лидерът Лионел Меси, който подобри този рекорд преди няколко часа, разписвайки се на 2 пъти за успеха на Аржентина над Австрия.

Нещата се промениха през второто полувреме, което започна с почти двучасово закъснение. Причината беше силна буря. Организаторите дори помолиха феновете да напуснат трибуните незабавно по време на почивката от съображения за безопасност.

Някои медии дори обяви, че има опасност от торнадо.

След подновяването на играта Мбапе вкара втория си гол в срещата. В 54-ата минута Усман Дембеле освободи Мбапе, който стреля отблизо в долния десен ъгъл на вратата, оставяйки вратаря безпомощен. Така той изравни Клозе във вечната класация и се доближи до Меси!

Само 4 минути по-късно Майкъл Олисе овладя перфектно хитър пас в наказателното поле, но опитът му разтресе напречната греда. Адриен Рабио направи голям пропуск за "петлите" в 60-ата минута. Тогава той връхлетя върху отбита топка в малкото наказателно поле, за да я насочи до лявата греда, но топката излезе извън игра.

Силни няколко минути за Ирак, които в 76-ата минута бяха близо до гол скед като Марко Фарджи подаде на Али ал Хамади и вторият се измъкна от защитата и стреля, но ударът мина покрай дясната греда.

В 90-ата минута страхотен пробив от страна на Килиан Мбапе завърши с удар от наказателното поле, който профуча точно покрай лявата греда.

Класиране

Така след втория пореден успех Франция продължава със сигурност в елиминациите на Мондиал 2026. "Петлите" са с 6 от 6 точки. Ирак са на дъното на този поток с 0 точки след две поредни загуби.