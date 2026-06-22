В края на есенния полусезон дългогодишният спортен журналист Станко Стоянов представи пред Plovdiv24.bg идеята си за общо класиране в националните шампионати по трите най-популярни спорта, които генерират най-голям обществен интерес и привличат най-много публика.

Това са безспорно футбол, баскетбол и волейбол. Не случайно тези три спорта събират в стадиони и зали повече публика, отколкото всички останали спортове заедно.

Сега Станко Стоянов, който е "Почетен гражданин на Пловдив“ и е определен сред 10-те най-добри български съдии по баскетбол за миналото столетие, доразвива идеята си с крайното класиране в сезона 2025-2026.

Ето какво написа Станко Стоянов за читателите на Plovdiv24.bg:

В България в посочените три шампионата участват клубове от само четири спортни общности с традиционни имена: Левски Локомотив Пловдив, Черно море и Берое.

Ето тяхното подреждане:

Футбол: 1. Левски, 5.Локомотив Пд, 7. Черно море, 14. Берое.

Баскетбол: 2. Локомотив Пд, 4. Черно море, 8. Берое, 10. Левски.

Волейбол: 1. Левски, 3-4. Локомотив Пд, 5. Берое, 9. Черно море.

Комплексното класиране се извършва, като мястото в отделните шампионати дава съответния брой точки: Първо място - 1 точка, пето място - пет точки и т.н. По-малко набрани по този начин точки, означават по-предно място.

Ето и полученият по тази схема резултат:

1. Локомотив Пловдив 10.5 т.

2. Левски 12 т.

3. Черно море 20 т.

4. Берое 27 т.