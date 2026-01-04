ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локомотив Пловдив е номер 1 в най-популярните спортове в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:57Коментари (0)501
©
Както винаги в края на преминалата година медиите са пълни с всевъзможни класации, статистики и коментари за събитията в спортния живот на планетата. Една по-различна класация предлага дългогодишният пловдивски спортен журналист Станко Стоянов.

Ето неговия коментар:

В богатия спортен календар на десетки традиционни и по-нови дисциплини най-голям е интересът към колективните игри с топка. Сред тях най-популярни са безспорно футбол, баскетбол и волейбол, в някои страни хокей, в Америка бейзбол и американски футбол.

Всяка седмица стотици мачове привличат стотици хиляди зрители, милиони ги наблюдават по телевизията. Не случайно все повече се строят големи стадиони както и зали за по 20 хиляди и повече зрители.

Някои от големите европейски футболни клубове насочват внимание и към баскетбола. Отбори като Реал,, Барселона, Байерн, Фенербахче, Партизан, Цървена звеззда, Олимпиакос, Панайтикос вече имат класни тимове в европейската НБА - Евролигата.

Какво е положението у нас?

Оказва се, че само четири клуба са представени с отбори в трите големи първенства на най-популярните колективни спортове с топка (футбол, волейбол, баскетбол). Това са Берое, Левски, Локомотив Пловдив и Черно море.

Ето тяхното класиране в края на първия полусезон:

Футбол: 1. Левски, 4. Черно море, 6. Локомотив Пд, 13.  Берое

Волейбол: 1. Локомотив Пд, 2. Левски, 6. Берое, 9. Черно море

Баскетбол: 3. Черно море, 4. Локомотив Пд, 6. Берое, 10. Левски.

Ако за всяка цифра от класирането определим същия брой точки се получава следното общо класиране:

1. Локомотив Пловдив 11 т., 2. Левски 13 т. 3. Черно море 16 т., 4. Берое 25 т.

Следователно Локомотив Пловдив е най-добре представящият се досега клуб в трите най-популярни спорта у нас.
Още по темата: общо новини по темата: 345
03.01.2026
28.12.2025
27.12.2025
26.12.2025
22.12.2025
21.12.2025
предишна страница [ 1/58 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Идриз подписа за 3 г. с Локо и обяви: Ще нося фланелката със силна мотивация
 Локомотив Пловдив: Българският футбол осиротя!
 Бразилски герой на Локо отправи специално видео обръщение към феновете
 Започна треньорската си кариера в Локо, тясно свързан е с Пловдив, а сега пое наш елитен отбор
 Локомотив Пловдив излезе с важна официална позиция
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: