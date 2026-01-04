Локомотив Пловдив е номер 1 в най-популярните спортове в България

© Както винаги в края на преминалата година медиите са пълни с всевъзможни класации, статистики и коментари за събитията в спортния живот на планетата. Една по-различна класация предлага дългогодишният пловдивски спортен журналист Станко Стоянов.



Ето неговия коментар:



В богатия спортен календар на десетки традиционни и по-нови дисциплини най-голям е интересът към колективните игри с топка. Сред тях най-популярни са безспорно футбол, баскетбол и волейбол, в някои страни хокей, в Америка бейзбол и американски футбол.



Всяка седмица стотици мачове привличат стотици хиляди зрители, милиони ги наблюдават по телевизията. Не случайно все повече се строят големи стадиони както и зали за по 20 хиляди и повече зрители.



Някои от големите европейски футболни клубове насочват внимание и към баскетбола. Отбори като Реал,, Барселона, Байерн, Фенербахче, Партизан, Цървена звеззда, Олимпиакос, Панайтикос вече имат класни тимове в европейската НБА - Евролигата.



Какво е положението у нас?



Оказва се, че само четири клуба са представени с отбори в трите големи първенства на най-популярните колективни спортове с топка (футбол, волейбол, баскетбол). Това са Берое, Левски, Локомотив Пловдив и Черно море.



Ето тяхното класиране в края на първия полусезон:



Футбол: 1. Левски, 4. Черно море, 6. Локомотив Пд, 13. Берое



Волейбол: 1. Локомотив Пд, 2. Левски, 6. Берое, 9. Черно море



Баскетбол: 3. Черно море, 4. Локомотив Пд, 6. Берое, 10. Левски.



Ако за всяка цифра от класирането определим същия брой точки се получава следното общо класиране:



1. Локомотив Пловдив 11 т., 2. Левски 13 т. 3. Черно море 16 т., 4. Берое 25 т.



Следователно Локомотив Пловдив е най-добре представящият се досега клуб в трите най-популярни спорта у нас.