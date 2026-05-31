Нападателят на Локомотив Пловдив Севи Идриз написа силни и емоционални думи слред края на сезона за черно-белите. Реакцията на младежкия национал идва след загубения с дузпи бараж за участие в Лигата на конференциите срещу отбора на Лудогорец. 19-годишният талант използва личния си профил във Фейсбук, за да направи личен анализ на преживяното от него, както и да се обясни в любов към черно-бялото семейство заради подкрепата, която той и съотборниците у получиха от трибуните.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса коментара, който направи Севи Идриз:

Този сезон го изживях до край. Всяка тренировка, всяка минута на терена, всяко единоборство - всичко беше за тези моменти. За този отбор. За тази емблема.

И да… боли. Боли, защото бяхме толкова близо. Усетих го с всяка частица от себе си – финалът беше пред нас, Европа беше на една крачка. И въпреки всичко не успяхме да направим последната стъпка.

Остава тишината след последния съдийски сигнал. Остава тежестта в гърдите. Остава мисълта, че си дал всичко… и пак не е достатъчно.

Но има нещо, което няма как да се опише с думи.

Вас.

Усещах ви през целия сезон. Във всеки мач. Във всяка трудна минута. Когато краката натежават и вече нямаш сили - чувам вас. Когато изглежда, че всичко се разпада - пак сте там. Това не е просто подкрепа. Това е сила. Това е нещо, което ме кара да продължа.

Обичам ви за това. Истински.

Горд съм, че играя пред вас. Горд съм, че нося тази фланелка заедно с вашата вяра зад гърба си.

Горд съм и с отбора. С всеки един до мен. Защото никой не се предаде. Никой не се скри. Оставихме всичко на терена.

Тази болка ще остане. Но тя ще ме направи по-силен. По-гладен. По-готов ОБИЧАМ ВИ, ЧЕРНО БЯЛО СЕМЕЙСТВО