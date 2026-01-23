Локомотив Пловдив с официална позиция за Хуан Переа

© Ръководството на ПФК Локомотив излезе с официална позиция относно ситуацията с нападателя Хуан Переа.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса становището на "черно-белия" клуб:



Във връзка с появилите се отново спекулативни публикации в медиите, ПФК Локомотив Пловдив счита за необходимо категорично да заяви, че информацията, според която Хуан Переа вече е футболист на ПФК Левски, не отговаря на истината.



Нападателят продължава да бъде състезател на ПФК Локомотив Пловдив и към настоящия момент няма промяна в неговия статут. При настъпване на каквито и да е други обстоятелства, те ще бъдат своевременно обявени на официалния сайт на клуба.



Призоваваме медиите към коректност при отразяването на подобни теми и към въздържане от разпространение на неверни твърдения, които подвеждат футболната общественост.