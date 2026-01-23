ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локомотив Пловдив с официална позиция за Хуан Переа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:23Коментари (0)1051
©
Ръководството на ПФК Локомотив излезе с официална позиция относно ситуацията с нападателя Хуан Переа.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса становището на "черно-белия" клуб:

Във връзка с появилите се отново спекулативни публикации в медиите, ПФК Локомотив Пловдив счита за необходимо категорично да заяви, че информацията, според която Хуан Переа вече е футболист на ПФК Левски, не отговаря на истината.

Нападателят продължава да бъде състезател на ПФК Локомотив Пловдив и към настоящия момент няма промяна в неговия статут. При настъпване на каквито и да е други обстоятелства, те ще бъдат своевременно обявени на официалния сайт на клуба.

Призоваваме медиите към коректност при отразяването на подобни теми и към въздържане от разпространение на неверни твърдения, които подвеждат футболната общественост.
Още по темата: общо новини по темата: 386
22.01.2026
22.01.2026
22.01.2026
21.01.2026
21.01.2026
21.01.2026
предишна страница [ 1/65 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Треньорът на Локомотив с коментар за бъдещето на Хуан Переа
 Локо с първа победа в контролите, два червени картона в проливния дъжд
 Италианец не спира с трансферните "сензации" в Локо, този път назова 4 европейски клуба
 ПФК Локомотив: Настроeнието на лагера в Белек е на ниво!
 Локо излиза утре срещу сърби в първата си контрола от лагера в Турция
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: