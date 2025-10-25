ИЗПРАТИ НОВИНА
Футболист на Локо счупи крака си на две места, в болница е
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:51Коментари (0)185
©
Последното ново попълнение на Локомотив Крист Лонгвил получи тежка контузия. По време на днешната тренировка той счупи левия си крак на две места, като при ситуацията липсваше единоборство с друг играч, съобщиха от клуба.

Контузията наложи бърза реакция от страна на лекарския щаб, като Крист бе откаран веднага към болницата. Там той ще претърпи две операции, ще му бъде поставена и пластина, която впоследствие ще бъде махната.

Крист Лонгвил ще отсъства от терените в следващите поне 4 месеца. В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сигурни сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване, завършва официалното съобщение от "Лаута".
Статистика: