Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се изказа доста ласкаво за отбора на Локомотив Пловдив, похвалвайки както собственика на клуба Христо Крушарски, така и треньора Душан Косич и неговите футболисти. Известният бизнесмен направи това в личния си профил във Фейсбук, където по традиция влиза в спорове със стотици привърженици на различни отбори.

Реакцията на Найденов бе предизвикана от загубения бараж от черно-белите срещу Лудогорец след изпълнение на дузпи.

Шефът на ЦСКА 1948 публикува снимка на Душан Косич, към която написа на сръбски "Свака ти част, Майсторе“ (б.р. Поздравления за теб, Майсторе).

След последвалите реакции и коментари на фенове дойдоха още по-любопитни изказвания на Цветомир Найденов.

Локото ми хареса този сезон, млади момчета, подредени, добри футболисти… има няколко момчета, играли и при нас, добре се развиват. Косич е ставал шампион на Словения, ако не се лъжа … сериозен треньор е! В първия мач на Лудогорец на Лаута за първенството имаше измислен червен картон срещу Ивайло Иванов, още тогава щеше да се види кой е Косич, написа Цветомир Найденов в отговор на запалянковци.

Доста от коментарите бяха питане към бизнесмена дали няма да привлича Душан Косич, както и нападателя Жоел Цварц. Найденов категорично отрече това и призова за "спокойствие", като написа, че няма да има трансфери на двамата.

След това финансовият благодетел на ЦСКА 1948 коментира и собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски.