Сложна задача за Косич, Локо без Переа и Умарбаев срещу Добруджа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:34Коментари (0)463
© Plovdiv24.bg
Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу Добруджа в мач от 16-ия кръг на Първа лига. “Черно-белите" гостуват утре (23.11) на стадион “Дружба" от 12:00 часа.

Наказан за срещата е Хуан Переа. Парвиз Умарбаев е с контузия и също ще пропусне визитата в Добрич. Калоян Костов и Крист Лонгвил също няма да бъдат на разположение на Душан Косич.

Групата за мача с Добруджа:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Александър Александров, Димитър Илиев, Жулиан Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Петър Андреев, Франсиско Политино, Аксел Велев
