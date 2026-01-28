ИЗПРАТИ НОВИНА
Лоша новина от лагера на Локо в Турция, млад футболист се прибира в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:11Коментари (0)73
©
Александър Александров напусна днес лагера на Локомотив Пловдив в турския курорт Белек.

Полузащитникът получи контузия и бе заменен принудително по време на вчерашната контрола с Азия Талас, която бе прекратена в 50-ата минута заради буря и градушка при резултат 1:0.

Александров е с травма в глезена, като предстои да се подложи на ядрено-магнитен резонанс, за да се разбере колко сериозно е състоянието му, уточниха от "черно-белия" клуб.
