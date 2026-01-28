Лоша новина от лагера на Локо в Турция, млад футболист се прибира в Пловдив

© Александър Александров напусна днес лагера на Локомотив Пловдив в турския курорт Белек.



Полузащитникът получи контузия и бе заменен принудително по време на вчерашната контрола с Азия Талас, която бе прекратена в 50-ата минута заради буря и градушка при резултат 1:0.



Александров е с травма в глезена, като предстои да се подложи на ядрено-магнитен резонанс, за да се разбере колко сериозно е състоянието му, уточниха от "черно-белия" клуб.