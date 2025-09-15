© виж галерията Капитанът на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев получи контузия по време на вчерашната среща с Лудогорец, която завърши 1:1 на "Лаута". Легендата на черно-белите напусна терена принудително, изнесен на носилка в 73-ата минута.



Днес Димитър Илиев мина на ядрено-магнитен резонанс. Прегледът показа, че той има хрущялна увреда на капачката, която се е получила вследствие на силен удар в коляното, съобщиха от клуба.



Предстоят допълнителни изследвания и консултации, които ще определят дали Димитър Илиев ще се подложи на лека операция или ще може да се възстанови без оперативна намеса.



