ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
От Локомотив разкриха какво е състоянието на капитана Димитър Илиев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:06Коментари (0)144
©
виж галерията
Капитанът на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев получи контузия по време на вчерашната среща с Лудогорец, която завърши 1:1 на "Лаута". Легендата на черно-белите напусна терена принудително, изнесен на носилка в 73-ата минута.

Днес Димитър Илиев мина на ядрено-магнитен резонанс. Прегледът показа, че той има хрущялна увреда на капачката, която се е получила вследствие на силен удар в коляното, съобщиха от клуба.

Предстоят допълнителни изследвания и консултации, които ще определят дали Димитър Илиев ще се подложи на лека операция или ще може да се възстанови без оперативна намеса.

Още по темата: общо новини по темата: 201
15.09.2025
14.09.2025
14.09.2025
13.09.2025
13.09.2025
12.09.2025
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Кметът: Днес имах рядката чест да застана до двамата Големи!
 Фенове на Локо: Категорично се разграничаваме от плаката против Иван Демерджиев
 Юношите на Локо с победа и равенство в София, добрата серия продължава
 Контузеният капитан: Заслужавахме победата! Футболните хора да кажат дали имаше червен картон
 С човек по-малко Локо не се даде на Лудогорец и продължава серията без загуба
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: