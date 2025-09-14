|
|С човек по-малко Локо не се даде на Лудогорец и продължава серията без загуба
|Отборът на Локомотив Пловдив отново зарадва своите привърженици със себераздаване до краен предел и продължи чудесната си серия без загуба от началото на новия сезон, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Черно-белите бяха много близо до победа над хегемона през последните 14 години Лудогорец, но завършиха 1:1 в дербито на 8-ия кръг на Първа лига, което се игра на стадиона в "Лаута".
Каталин Иту (6) се разписа за пловдивчани, които играха цяло второ полувреме с човек по-малко заради директен червен картон на Ивайло Иванов. Петър Станич (90+5) бе точен за гостите.
Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 16 точки, но останаха на трето място във временното класиране. Тимът от Разград е със 17.
Двубоят започна страхотно за локомотивци, които откриха резултата още в 6-ата минута след страхотна комбинация. След изпълнение на тъч капитанът Димитър Илиев овладя и подаде към Парвиз Умарбаев. Той комбинира по перфектен начин с Каталин Иту и румънецът с прецизен шут от 10-ина метра прати топката в мрежата за 1:0.
В 33-ата минута черно-белите пропуснаха уникален шанс да удвоят преднината си. Парвиз Умарбаев бе изведен отляво в наказателното поле сам срещу вратаря Падт и опита прехвърлящ удар, но над вратата в аут.
Малко преди края на първата част реферът Георги Давидов бе привикан от ВАР заради нарушение на Ивайло Иванов срещу Текпетей. Халфът на Локомотив настъпи неумишлено нападателя, но това бе достатъчно на Давидов да покаже директен червен картон.
В добавеното време преди почивката Ефе Али се озова на стрелкова позиция, но шутира в аут.
В 70-ата минута капитанът на Локомотив Димитър Илиев получи контузия в коляното след сблъсък с бившия си съотборник Диниш Алмейда и трябваше да бъде изнесен от терена с носилка.
Четвърт час преди края в рамките само на една минута гредата на два пъти спаси домакините. Първо стреля Ерик Маркус, а след това Петър Станич.
Само две минути след това Ив Биле бе изведен сам срещу вратаря на Локомотив и прати топката в мрежата. Попадението обаче бе отменено заради засада.
В 5-ата минута на даденото от съдията допълнително време Петър Станич с плътен удар прати топката в долния десен ъгъл на вратата на Боян Милосавлиевич за 1:1.
Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Енцо Еспиноса, Мартин Русков, Лукас Риян (58- Андрей Киндриш), Ефе Али (73- Мартин Атанасов), Ивайло Иванов, Жулиен Лами (83- Петър Андреев), Парвиз Умарбаев, Каталин Иту (46- Франсиско Политино), Димитър Илиев (73- Хуан Переа).
Лудогорец: Серджио Падт, Диниш Алмейда, Матеус Ферейра, Кайо Видал, Едвин Куртулус, Франциско Гомес, Ивайло Чочев, Филип Калоч, Педро Нареси, Бернард Текпетей, Идан Нахмиас.
