Парагвай сътвори изненадата на Мондиал 2026, изхвърляйки един от скритите фаворити - Турция на Световното първенство по футбол, което продължава в САЩ, Канада и Мексико.

Южноамериканците победиха с 1:0 южните ни съседи пред пълни трибуни на стадион "Левис" в Санта Клара, САЩ. Така след победата днес Парагвай събра 3 точки от 2 мача и се изравни с тима на Австралия на второто място. Лидер е САЩ с 6 пункта, а Турция са последни с 0 точки и без шанс да продължат напред. Причината е, че турците паднаха от преките си конкуренти (не се гледа голова разлика при равни точки).

Още на старта южноамериканците изненадаха турците след като една загубена топка при изнасяне доведе до контра на Парагвай, които след едва три паса стигнаха до удар извън наказателното поле, дело на Матиас Галарса. Той остави турския страж без шанс да спаси.

В средата на първата част южните ни съседи натиснаха и след подновяването на играта за освежаване започнаха да търсят все по-успешно вратата на Парагвай.

В 35-ата минута при центриране бранителят Мерих Демирал удари с топката напречната, а след това и страничния стълб на вратата.

В 37-ата минута Хулио Енсисо можеше да даде много солиден аванс на южноамериканския тим, но вратарят Угурджан Чакър спаси южните ни съседи от втори гол.

Южноамериканците останаха с човек по-малко след като в добавеното време Мигел Алмирон бе изгонен след преглед от ВАР. Причината бе, че е закрил устните си, а това, по новите правила означава директен червен картон.

Второ полувреме

През втората част играта се накъса, а южните ни съседи натиснаха още повече, но така и не стигнаха до гол. В 48-ата минута резервата Баръш Йълмаз пробва удар, но без успех. 11 минути по-късно Мерих Демирал беше много близо до гол. Той стреля от далечна дистанция. Вратарят на Парагвай изпусна топката, но въпреки последвалото меле, до гол не се стигна.

В 62-рата минута Дениз Гюл засече центриране с глава, но отново Орландо Хил беше на мястото си и спаси Парагвай.

Малко след това селекционерът на турците Винченцо Монтела получи жълт картон.

В 82-ата Сап Узун стреля инстинктивно към вратата, но топката премина на сантиметри от лявата греда. Само 7 минути по-късно отново Орландо Хил бе герой за южноамериканците след като спаси удар на Узун. Веднаха след това нов пропуск за Турция направи и Дениз Гюл, пращайки отбита топка само на няколко сантиметра встрани от лявата греда.

Огромен пропуск на Мерих Демирал в самия край на мача. Той се вдигна над защитата в наказателното поле на Парагвай и стреля хубаво с глава, но вратарят имаше късмет, след като топката прелетя малко встрани от дясната греда.