ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо продължи пропадането и вече четвърти пореден мач е без победа
Автор: Стойчо Генов 16:58Коментари (3)58
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Локомотив Пловдив продължи пропадането в края на календарната година и увеличи разочароващата си серия на четири поредни мача без победа (две равенства и две загуби), предаде репортер на Plovdiv24.bg. Черно-белите загубиха от Арда с 0:2 в двубой от 19-ия кръг, който се игра на стадиона в "Лаута" за първи път пред публика след прекратеното градско дерби на 1 ноември.

Патрик Луан (9) и Феликс Ебоа Ебоа (45+4) се разписаха за гостите.

По този начин възпитаниците на треньора Душан Косич останаха с актив от 29 точки на 6-о място във временното класиране.

Мачът тръгна изключително неприятно за локомотивци и още в 9-ата минута те получиха гол във вратата си. Патрик Луан бе изведен отдясно в наказателното поле и шутира силно в близкия ъгъл на Боян Милосавлиевич за 0:1.

Черно-белите увеличиха оборотите, но така и не стигаха до чисти ситуации пред противниковата врата.

Едва в 40-ата минута Хуан Переа имаше възможност да нанесе опасен удар. Получи се разбъркване в наказателното, при което Каталин Иту опита задна ножица, но Анатоли Господинов се намеси и изби в корнер.

Дълбоко в добавеното време на първата част Арда нанесе втори решителен удар в мача. Бирсент Карагарен центрира от корнер на първа греда, където Феликс Ебоа Ебоа бе оставен напълно непокрит и от 5-6 метра засече с крак в близкия ъгъл за 0:2.

В 54-ата минута Адриан Кова отправи удар, но Анатоли Господинов отново се намеси и изби в корнер. Малко след това Хуан Переа засече с глава добро центриране, при което топката премина на сантиметри над гредата в аут.

ЛокомотивБоян Милосавлиевич, Адриан Кова, Тодор Павлов, Лукас Риан, Енцо Еспиноса, Ефе Али (68- Франсиско Политино), Ивайло Иванов, Севи Идриз (58- Жулиен Лами), Парвиз Умарбаев (68- Димитър Илиев), Каталин Иту (86- Аксел Велев), Хуан Переа.

Арда: Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Светослав Ковачев (78- Атанас Кабов), Патрик Луан (46- Антонио Вутов), Джелал Хюсеинов, Серкан Юсеин (83- Пламен Крачунов), Вячеслав Велев, Ивелин Попов (58- Иван Тилев), Лъчезар Котев, Феликс Жуниор Ебоа Ебоа, Бирсент Карагарен (58- Димитър Велковски).

Още по темата: общо новини по темата: 326
05.12.2025
05.12.2025
05.12.2025
04.12.2025
03.12.2025
03.12.2025
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Ха сега му яжте главата рязана , мангали!
0
 
 
Нищо неочаквано - слаба мотивация, Идриз-Мидриз, измисленяци разни, гнусния говедарски пе***аст с якето на Рилски спортист постига исторически успехи. Апропо - на копеленцето, дето хвърли бутилката на мача с помаците е задължение на всеки истински локомотивец да му кърти зъбите, където го улови !!!
0
 
 
Пъкленният план на Крушарски работи безупречно!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Локо без Андреев и наказания Русков, вижте групата за мача с Арда
 Агитката на Локо: Време е да се завърнем у дома! Ще бъдем на трибуна "Парчевич"
 Никола Попов идва на "Лаута", неопитен съдия свири на Ботев
 БФС глоби Локо, Ботев се размина със санкция! Двата отбора с по един наказан
 Фенклубът на Локо: Елате да сътворим заедно още един незабравим черно-бял декември
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: