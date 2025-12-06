|
|Локо продължи пропадането и вече четвърти пореден мач е без победа
|Локомотив Пловдив продължи пропадането в края на календарната година и увеличи разочароващата си серия на четири поредни мача без победа (две равенства и две загуби), предаде репортер на Plovdiv24.bg. Черно-белите загубиха от Арда с 0:2 в двубой от 19-ия кръг, който се игра на стадиона в "Лаута" за първи път пред публика след прекратеното градско дерби на 1 ноември.
Патрик Луан (9) и Феликс Ебоа Ебоа (45+4) се разписаха за гостите.
По този начин възпитаниците на треньора Душан Косич останаха с актив от 29 точки на 6-о място във временното класиране.
Мачът тръгна изключително неприятно за локомотивци и още в 9-ата минута те получиха гол във вратата си. Патрик Луан бе изведен отдясно в наказателното поле и шутира силно в близкия ъгъл на Боян Милосавлиевич за 0:1.
Черно-белите увеличиха оборотите, но така и не стигаха до чисти ситуации пред противниковата врата.
Едва в 40-ата минута Хуан Переа имаше възможност да нанесе опасен удар. Получи се разбъркване в наказателното, при което Каталин Иту опита задна ножица, но Анатоли Господинов се намеси и изби в корнер.
Дълбоко в добавеното време на първата част Арда нанесе втори решителен удар в мача. Бирсент Карагарен центрира от корнер на първа греда, където Феликс Ебоа Ебоа бе оставен напълно непокрит и от 5-6 метра засече с крак в близкия ъгъл за 0:2.
В 54-ата минута Адриан Кова отправи удар, но Анатоли Господинов отново се намеси и изби в корнер. Малко след това Хуан Переа засече с глава добро центриране, при което топката премина на сантиметри над гредата в аут.
Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Тодор Павлов, Лукас Риан, Енцо Еспиноса, Ефе Али (68- Франсиско Политино), Ивайло Иванов, Севи Идриз (58- Жулиен Лами), Парвиз Умарбаев (68- Димитър Илиев), Каталин Иту (86- Аксел Велев), Хуан Переа.
Арда: Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Светослав Ковачев (78- Атанас Кабов), Патрик Луан (46- Антонио Вутов), Джелал Хюсеинов, Серкан Юсеин (83- Пламен Крачунов), Вячеслав Велев, Ивелин Попов (58- Иван Тилев), Лъчезар Котев, Феликс Жуниор Ебоа Ебоа, Бирсент Карагарен (58- Димитър Велковски).
