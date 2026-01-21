ИЗПРАТИ НОВИНА
Левски се насочва към Футболист №1 на Локо за 2025 година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:59
©
Двама други футболисти на Локомотив Пловдив, освен нападателя Хуан Переа, също са влезли в полезрението на Левски. Ръководството на "сините“, както и клубните скаути, ги следят под лупа.

Единият от тях е вратарят Боян Милосавлиевич, който прави отличен сезон до момента. Футболист №1 на Локомотив Пловдив за 2025 година може да бъде привлечен, ако се появи неустоима оферта за стража на "сините" Светослав Вуцов, твърди в днешния си брой "Мач Телеграф".

Другият играч на Локомотив е румънският халф Каталин Иту, за когото отдавна се смята, че би трябвало да е част от някой от родните грандове.
