Настроeнието е на ниво на лагера в Белек! Така от ПФК Локомотив Пловдив обобщиха края на третия ден от престоя на отбора в южната ни съседка.



Черно-белите разпространиха кадри от днешната следобедна тренировка, от които се виждат, че по лицата на футболистите преобладават усмивките.



Към заниманията на "смърфовете" се включи и завърналият се в отбора Лукас Салинас.



Възпитаниците на треньора Душан Косич ще изиграят утре (22.01) втората си контрола от зимната си подготовка и първа за лагера в Турция. Съперник на Локомотив ще е сръбският Напредак (Крушевац), а спарингът започва в 12:00 часа българско време на терените на “IC Hotels Football Center“.