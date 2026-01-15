Бразилци поискаха свой сънародник от Локомотив, шансовете за трансфер не са големи

© Бразилски клуб проявява интерес към централния защитник на Локомотив Пловдив Лукас Риян. Става въпрос за Фигейрензе, който е част от Серия С - трета дивизия в страната и в момента участва в щатските първенства Катеринензе.



Въпросният тим следи и още един бразилец, който е бил част от Първа лига – доскорошният нападател на ЦСКА 1948 – Зе Витор. Той обаче разтрогна със столичани и е по-вероятно да подпише с Фигейрензе.



Информацията е на няколко медии в Бразилия и засега не е коментирана официално от ПФК Локомотив Пловдив.



Лукас Риян дойде на "Лаута“ през лятото на миналата година и веднага се утвърди, като водеща фогура в защитата на тима. Договорът му със "смърфовете" е до юни 2028 година.



23-годишният централен защитник за първи път напусна Бразилия, за да подпише с Локомотив Пловдив. Той е юноша на Интернасионал. Играл още за Парана и Ботафого СП, откъде дойде при черно-белите.



Вероятността да се стигне до сделка между черно-белите и Фигейрензе е малка.