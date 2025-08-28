Важно за локомотивците, които ще подкрепят тима на Коритото

© Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на Спартак в среща от седмия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за събота (30.08) от 19:00 часа на стадион "Спартак“ във Варна, известен още с прозвището Коритото.



Билетите за феновете на “черно-белите" ще бъдат на цена от 15 лева. Пропуските са вече в продажба онлайн ТУК. Касата пред сектора за гости ще работи в деня на мача, като ще отвори в 18:00 часа.



Молим всички привърженици да носят в себе си документ за самоличност, призоваха от ПФК Локомотив Пловдив.