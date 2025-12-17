Локо обяви старта на зимната подготовка и лагер в Турция

© Plovdiv24.bg Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) ще поднови тренировки на 7 януари. На тази дата ще се проведе първото занимание за новата 2026 година.



Тимът ще се готви първо в Пловдив, а от 18 януари до 1 февруари ще бъде на лагер в турския курорт Белек, съобщиха от "Лаута".



Битките в Първа лига се подновяват в периода 6-9 февруари.