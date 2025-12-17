ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо обяви старта на зимната подготовка и лагер в Турция
Автор: Стойчо Генов 08:41Коментари (0)186
© Plovdiv24.bg
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) ще поднови тренировки на 7 януари. На тази дата ще се проведе първото занимание за новата 2026 година.

Тимът ще се готви първо в Пловдив, а от 18 януари до 1 февруари ще бъде на лагер в турския курорт Белек, съобщиха от "Лаута".

Битките в Първа лига се подновяват в периода 6-9 февруари.
Още по темата: общо новини по темата: 333
16.12.2025
16.12.2025
16.12.2025
12.12.2025
10.12.2025
10.12.2025
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Фенклубът на Локо: Черно-бял триумф! Духът, борбеността и традицията живеят чрез хората
 Звезда от "Биг Брадър" зарадва малки локомотивци
 Най-твърдият титуляр в Локо: Пловдив е черно-бял!
 Футболистите на Локо записаха коледен клип за привържениците на отбора
 Данаил Бачков със силен призив към "черно-бялата" общественост
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: