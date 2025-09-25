Трибуна Бесика: Дербито срещу Левски няма да е просто мач! Заедно ще отбележим един празник

© Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да отправят призив към "черно-бялата" общност.



Конкретният повод за реакцията е както утрешното дерби срещу Левски, така и 30-годишният юбилей на "черно-бялата" фракция "Наполетани".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Трибуна Бесика":



Локомотивци,



В петък ни очаква голямото дерби между Локомотив и Левски! Това няма да е просто мач – заедно ще отбележим и годишнината на един от стълбовете на черно-бялата общност – Napoletani Ultras Plovdiv.



Нека всички заедно превърнем петъчната вечер в истински празник по трибуните!



П.П. В сектора отново ще има поставени урни – всяка ваша подкрепа ще помогне за по-силното ни представяне в следващите мачове.