Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич направи своя коментар за мача, в който неговият тим завърши 1:1 срещу Спартак (Варна). Според словенския специалист футболистите му не са били достатъчно търпеливи в двубоя.



Ето какво заяви Косич след края на срещата на стадион "Локомотив":



Труден двубой. Не успяхме да намерим правилните решения. Нямахме достатъчно търпение. Спартак умело затваряше свободните пространства. Положихме доста усилия, но те очевидно не бяха достатъчни за победа.



Предстоят ни още по-трудни мачове, ще опитаме да се справим по-добре в тях.



Бъдещето на Каталин Иту? Много неща се пишат за него по медиите. За мен е по-важно това какво показваме на терена. Дисциплината трябва да е на по-високо ниво. Главите на футболистите трябва да са изчистени. Нашата работа е да тренираме и да опитваме да печелим в мачовете. Какво ще стане с Иту - не мога да ви кажа.



