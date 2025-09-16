ИЗПРАТИ НОВИНА
Душан Косич: Понякога искаме да сме бързи, но не и яростни! Ще се подобряваме още повече
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:19Коментари (1)610
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич коментира представянето на своя тим до момента, като не скри задоволството си от играта срещу Лудогорец, въпреки че двубоят завърши 1:1.

Ето какво заяви по темата словенският специалист:

Срещу Лудогорец изиграхме страхотен мач. През повечето време показахме и мотивация, борехме се здраво. Бяхме и с човек по-малко, но въпреки това демонстрирахме себераздаване.

Горд съм от моите футболисти, защото последните минути наистина не бяха толкова лесни. Момчетата са разочаровани, но сега е нашата работа – да ги вдигнем.

Гледаме вече към следващите тренировки и мачове. Надявам се да показваме такава игра и занапред.

Някои футболисти ми харесха много, изиграха страхотен мач. Ако продължават така, бих бил още по-щастлив.

Не видях ситуацията за червения картон на Ивайло Иванов. Имах кратък разговор с него и го попитах какво е станало, но не можахме да се уточним. Трябва да бъдем внимателни. Исках да сме агресивни и да сме близо до тях, но в крайна сметка се случи това изгонване. Ивайло е с голямо сърце и същото себераздаване показва и на тренировките.

Митко Илиев беше невероятен. Изигра страхотен мач, но за съжаление е с контузия от ситуация, при която не знам дали имаше червен картон срещу него.

Понякога искаме да сме бързи, но не и яростни. Имахме много шансове в хода на двубоя, но в някои ситуации точният пас липсваше или избързвахме. Ще се подобрим, тренираме го това. Имаме потенциал да се развиваме.

Защо ли няма коментари.Защото Кошмара е по притегателен.Косич,не се коси.Останахте в А група след продаден мач.Кристална топка ли имаш.Чувал ли си за тотолоко.Не го ли усещаш или падаш от Марс.Джуджета мегаломани,подвластни на мафията
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!
Класиране Резултати

