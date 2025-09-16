© Plovdiv24.bg виж галерията Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич коментира представянето на своя тим до момента, като не скри задоволството си от играта срещу Лудогорец, въпреки че двубоят завърши 1:1.



Ето какво заяви по темата словенският специалист:



Срещу Лудогорец изиграхме страхотен мач. През повечето време показахме и мотивация, борехме се здраво. Бяхме и с човек по-малко, но въпреки това демонстрирахме себераздаване.



Горд съм от моите футболисти, защото последните минути наистина не бяха толкова лесни. Момчетата са разочаровани, но сега е нашата работа – да ги вдигнем.



Гледаме вече към следващите тренировки и мачове. Надявам се да показваме такава игра и занапред.



Някои футболисти ми харесха много, изиграха страхотен мач. Ако продължават така, бих бил още по-щастлив.



Не видях ситуацията за червения картон на Ивайло Иванов. Имах кратък разговор с него и го попитах какво е станало, но не можахме да се уточним. Трябва да бъдем внимателни. Исках да сме агресивни и да сме близо до тях, но в крайна сметка се случи това изгонване. Ивайло е с голямо сърце и същото себераздаване показва и на тренировките.



Митко Илиев беше невероятен. Изигра страхотен мач, но за съжаление е с контузия от ситуация, при която не знам дали имаше червен картон срещу него.



Понякога искаме да сме бързи, но не и яростни. Имахме много шансове в хода на двубоя, но в някои ситуации точният пас липсваше или избързвахме. Ще се подобрим, тренираме го това. Имаме потенциал да се развиваме.



