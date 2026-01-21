Фондация "100 години Локомотив Пловдив": "Осмото тепе" се превръща в спортния флагман на нашия град

© Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб, направи официално съобщение за привържениците на отбора. Реакцията е свързана с биографичната книга за клубната легенда Христо Бонев - "Осмото тепе", която вече се продава и във фен магазина на стадион "Локомотив“.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "черно-бялата" фондация:



Приятели,



От днес любимата книга на пловдивчани вече е налична във фен магазина на стадион "Локомотив“!



"Осмото тепе“ се превръща в спортния флагман на нашия град - благодарим на всички за огромната подкрепа и интерес!



Припомняме, че официалното представяне на книгата ще се състои след по-малко от две седмици:



Дата и час: 04.02.2026 г., 18:00 ч.



Място: Зала "Евмолпия“, хотел DoubleTree by Hilton



На пресконференцията ще присъстват легендата Христо Бонев и майсторът на перото - Дончо Донев.



Очакваме ви, за да споделим заедно една история, написана със сърце и отдаденост!