Фондация "100 години Локомотив Пловдив": "Осмото тепе" се превръща в спортния флагман на нашия град
Автор: Стойчо Генов 11:53Коментари (0)67
©
Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб, направи официално съобщение за привържениците на отбора. Реакцията е свързана с биографичната книга за клубната легенда Христо Бонев - "Осмото тепе", която вече се продава и във фен магазина на стадион "Локомотив“.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "черно-бялата" фондация:

Приятели,

От днес любимата книга на пловдивчани вече е налична във фен магазина на стадион "Локомотив“!

"Осмото тепе“ се превръща в спортния флагман на нашия град - благодарим на всички за огромната подкрепа и интерес!

Припомняме, че официалното представяне на книгата ще се състои след по-малко от две седмици:

Дата и час: 04.02.2026 г., 18:00 ч.

Място: Зала "Евмолпия“, хотел DoubleTree by Hilton

На пресконференцията ще присъстват легендата Христо Бонев и майсторът на перото - Дончо Донев.

Очакваме ви, за да споделим заедно една история, написана със сърце и отдаденост!
