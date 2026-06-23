Българският пилот Никола Цолов има договорка за място във Формула 1 от сезон 2027 с отбора Racing Bulls, разкри испанското издание SoyMotor.com. Според медията споразумението за повишението на "българския лъв“ е практически финализирано и остава да се подредят само останалите елементи от пъзела във веригата на Ред Бул, преди ходът да стане официален.

Защо изборът пада върху българина

Появата на Цолов в орбитата на Формула 1 не е изненада. Зад гърба си има титла при картингистите, шампионска титла във Формула 4 в Испания и вицешампионска позиция във Формула 3 в сезон, белязан от лош късмет. През настоящата година, като дебютант във Формула 2 с тима на Campos Racing, той вече има три победи — две в основни и една в спринтова надпревара и заема второто място в класирането само на шест точки от лидера. Цолов спечели и първата основна гонка за сезона в Австралия, което говори за бързата му адаптация към новата категория.

Факторът Верстапен

Цялостната подредба на пилотския пазар във Формула 1 в момента зависи от Макс Верстапен, който още не е обявил решение за бъдещето си. По информация на нидерландски медии холандецът не е гарантирал оставането си в Ред Бул на среща с ръководството миналата седмица, а отборът подготвя пакет с подобрения за състезанието в Австрия, с който се надява да го убеди. Ако Верстапен остане, един от пилотите на Racing Bulls остава излишен — и според SoyMotor това най-вероятно е Лиам Лоусън. Ако холандецът напусне, пред марката се отварят повече варианти.

Връзката с Ред Бул и Алонсо

Цолов е част от академията на Ред Бул и испанското издание го определя като най-добрия ѝ вариант за 2027 година. Японецът Аюму Иваса наскоро кара болида RB22 в първа свободна тренировка, но от Ред Бул смятат българина за по-готов за стъпката нагоре. Цолов е и поредният бъдещ пилот, преминал през ръцете на Фернандо Алонсо — в миналото е бил сред протежетата на испанеца, макар вече да не е част от мениджърската компания A14 Management.

Какво още липсва

Засега нито една от страните не коментира официално, а ходът ще се избистри окончателно, когато Цолов осигури и суперлиценза, необходим за състезаване във Формула 1.