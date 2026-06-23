Ръководството на Ботев Пловдив предприе важна стъпка в развитието на клуба. От следващия сезон "жълто-черните“ отново ще имат дублиращ отбор, съобщиха от. бул. "Източен" 10. Наличието на дублиращ отбор е от съществено значение за развитието на младите таланти от детско-юношеската школа.

Именно в двубои срещу мъжки отбори младите "канарчета“ могат да натрупат необходимия опит за по-лесната си адаптация към представителния тим на клуба, уточниха още от ПФК Ботев.

През сезон 2024/25 Ботев загуби своите дублиращи отбори във Втора и Трета лига, заради изпадане по спортен път и редица лоши резултати, което остави сериозна празнота в структурата на клуба и забави с една година развитието на част от талантите в школата.

От сезон 2026/27 Ботев Пловдив отново ще има дублиращ отбор в Югоизточната Трета лига. Старши треньор на тима ще бъде Милен Кунчев, а негов помощник – Александър Грънчарски. Присъствието на "жълто-черните“ със сигурност ще направи първенството още по-интересно.

Мачовете на "канарчетата“ ще се играят на централния терен на базата в "Коматево".

Ръководството на клуба взе решение двубоите да бъдат със свободен вход, за да могат "жълто-черните“ привърженици да следят отблизо развитието на талантите от школата.