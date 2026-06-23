Алжир победи след обрат от 0:1 на 2:1 дебютанта на световни футболни финали Йордания във втори мач и за двата тима от груповата фаза на Мондиал 2026.

Дуелът бе от група "J", където са още актуалният планетарен първенец Аржентина и Австрия.

Мачът се игра на стадион "Левис" в Санта Клара, САЩ.

Двата тима си размениха по едно полувреме

Първото полувреме

През първата част дебютантите изненадаха Алжир. Попадението за Йордания отбеляза Низар ал Рашдан в 36-ата минута след асистенция на Муса Тамари. Той не се поколеба да шутира от границата на наказателното поле. Въпреки че не насочи топката прецизно, тя опъна средата на мрежата, с което се Ал Рашдан се превърна в първия йорданец с гол на световно първенство по футбол.

Второ полувреме

Алжир започнаха силно втората част. В основата бе резервата Надир Бенбуали. Той изравни в 69-ата минута, скачайки най-високо в наказателното поле, за да засече топката от ъглов удар, перфектно изпълнен от Рияд Марез. Ударът му с глава се отби от земята и попадна във вътрешната страна на лявата греда зад гърба на вратаря.

Пълният обрат осъществи звездата им в нападение АминГуири (на снимката). Играчът на френския Олимпик (Марсилия) се разписа в 82-ата минута след ново статично положение. При гола останаха съмнения за засада. Съдията Славко Винчич първоначално свири за чист гол, но след това реши да се допита до ВАР. Финалното му решение бе редовно попадение за алжирците.

Класиране

С победата днес Алжир събра 3 точки и в последния си мач ще спори с Австрия (3 точки) за второто място в групата. Аржентина са лидер с 6 точки. Йордания са на последна позиция с 0 точки и 2 загуби.