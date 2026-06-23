Пловдивчанинът Димитър Тонев вече е свободен агент. Атакуващият халф, който тръгна в големия футбол от Ботев (Пловдив), се раздели с досеганвия си клуб Черно море. Той разтрогна договора си с "моряците“ по взаимно съгласие.

Тонев, който бе един от любимците на привържениците на Ботев, се присъедини към "зелено-белите“ през януари 2025 година. Оттогава той изигра 28 мача в първенството, в които реализира 3 гола.

Ръководството на Черно море изказва своята благодарност към Тонев за проявения професионализъм, отдаденост и отношение към работата през периода му на "Тича“. ПФК Черно море пожелава на Димитър Тонев много здраве, успехи и силно представяне в следващия етап от неговата кариера, завършва официалното съобщение от стадион "Тича".