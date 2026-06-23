Норвегия срази с 3:2 Сенегал на Световното първенство по футбол, което продължава в САЩ, Канада и Мексико.

Мачът, който бе част от група "I", се проведе на стадион "Мидоуландс" в Ийст Ръдърфорд, САЩ.

Първо полувреме

Първата част приключи при резултат 1:0. Попадението отбеляза Маркус Педерсен в 43-ата минута след груба грешка в защитата на африканците.

Малко преди това Мартин Йодегор връхлетя върху неадресиран пас в наказателното поле и нанесе страхотен удар в средата на целта. Едуард Менди обаче го очакваше и направи страхотно спасяване. Малко след това Сенегал отговориха. Сенегал отговори с далечен удар на Ламин Камара, изсвистял на сантиметри от лявата греда.

В добавеното време на това първо полувреме Ерлинг Холанд нацели дясната греда на Сенегал.

Второ полувреме

През втората част дойде времето на голмайстора на Норвегия в исторически план. Той се разписа на 2 пъти в рамките на 10 минути. Първо в 48-ата минута след пас на Йодегор, а в 58-ата асистенцията бе на Патрик Берг. Така Холанд вече има поне по 2 гола в последните 6 мача за Норвегия. Той се е разписвал и във всеки един от последните 12 мача за своята родина. Общата му статистика за Норвегия е 59 попадения в 52 мача. За Сенегал попаденията вкара ИсмаилаСар. Той намали на 1:2 в 53-ата минута след пас на Садио Мане и след това оформи крайното 2:3 в добавеното време на срещата. Нападателят на Байерн (Мюнхен) Никълъс Джаксън даде асистенцията.

Класиране

С успеха на Норвегия то от тази група са ясни първите два тима, които със сигурност продължават към елиминациите и това са Франция (6 точки) и Норвегия (6 точки) преди мача помежду им. Ирак (0 точки) и Сенегал (0 точки) ще си оспорват третото място.