Новият треньор на Локомотив (София) Любослав Пенев привлече още един футболист, с когото работеше заедно в Локомотив Пловдив. Както всъщност се очакваше, това е синът на специалиста - Николас Пенев. Освен на "Лаута", той игра в още един отбор, ръководен от баща му - Хебър (Пазарджик).

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, Любо Пенев привлече в столичния квартал "Надежда" и централния защитник Калоян Костов.

Днес ръководството на Локомотив (София) представи официално 5 нови попълнения. Това са Димитър Костадинов, Марк-Емилио Папазов, Калоян Костов, Николас Пенев и Цветан Цветков.

Димитър Костадинов е на 26 години и идва от "Черноморец“ (Бургас). Атакуващият полузащитник е носил екипите на "Септември“, "Царско село“, "Левски“ и италианския "Кротоне“ преди да се завърне в родния си клуб и да направи много силен сезон във Втора лига.

Марк-Емилио Папазов пристига като голмайстор на втория ни ешалон. С екипа на ЦСКА II 22-годишният атакуващ футболист наниза 18 попадения, има мачове и за първия отбор на ЦСКА, както и периоди под наем в "Хебър“ и "Ботев“ (Враца). Юношеската му кариера започна именно от стадион "Локомотив“.

Николас Пенев е юноша на ЦСКА. 21-годишният Пенев е с 46 мача и 4 попадения в българския елит. Носил е екипите и на "Хебър“ (Пазарджик), "Локомотив“ (Пловдив).

Калоян Костов е юноша на "Септември“ и португалския "Бенфика“. Двуметровият централен бранител през последните две години изигра 24 мача с екипа на пловдивския "Локомотив“.

Цветан Цветков е едва на 17 години и е юноша на "Левски“. Един от най-добрите вратари в България за възрастта си ще пази в Елитната юношеска група и ще се готви наравно с първия отбор, попивайки опит от Мартин Величков и Александър Любенов.