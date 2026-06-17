Plovdiv24.bg потърси финансовия благодетел на футболен клуб Марица Владимир Темелков, за да коментира настоящата ситуация в клуба. Както вече съобщихме, по-рано през деня в официалната клубна страница на "жълто-сините“ написаха, че "към момента за представителния тим няма осигурено финансиране за предстоящия сезон, а ако бюджетът не бъде попълнен в най-скоро време, отборът няма как да участва в първенството“.

Ето какъв бе коментарът по темата на бившия заместник-кмет на Пловдив Владимир Темелков:

Не зарязвам Марица! Приоритет на първо място е стадионът. Той няма да е като този на Ботев и Локомотив – това е квартален стадион за 1000-1500 човека.

Няма смисъл да градим силен отбор и да пръскаме пари, докато стадионът не стане. Ще влезем във Втора лига и какво от това, като не сме готови с базата?

Смятам, че това е правилният план.

Фокусът ни ще е върху школата. Ще даваме път на млади футболисти и покрай тях на някои по-опитни, които да им помагат да се развиват.

Стадионът, базата, школата. Това са трите ни приоритета.

Кога ще бъде завършен стадионът – това не зависи от мен, а от Община Пловдив. Благодарение на Бойко Борисов за стадиона бяха осигурени 2 милиона от Министерски съвет. Дано новата власт не посегне на тези пари.