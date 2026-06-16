Марица (Пловдив) се раздели с двама специалисти от треньорския щаб. Става въпрос за кондиционния треньор Никола Солаков и бившия треньор, анализатор и спортен директор Стойчо Драмов, съобщиха от "жълто-синия“ клуб.

Никола Солаков ще бъде част от екипа на Любослав Пенев в елитния Локомотив (София). Той имаше основен принос за отличната физическа подготовка на представителния тим на Марица, както и на състезателите от детско-юношеската школа на клуба.

След пет последователни години работа и общо седем в клуба, по собствено желание напуска Стойчо Драмов. През този период той заемаше длъжностите треньор, помощник-треньор, анализатор и спортен директор.

Драмов бе изключително полезен за клуба през този дълъг период.