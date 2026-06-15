Белгия и Египет направиха 1:1 в първи мач от група "G" на Мондиал 2026. Той бе на стадион "Люмен Фийлд" в Сиатъл.

В 19-ата минута доскорошната звезда на Ливърпул и днешен рожденик - Мохамед Салах намери непокрития халф от Ал Ахли - Емам Ашур, който простреля Тибо Куртоа с десния крак. Стигна се до 66-ата минута, когато влезлият преди секунди Ромелу Лукаку се вклини между двама бранители в наказателното поле и принуди защитника Мохамед Хану да засече центриране в собствената си врата. До края на двубоя "червените дяволи" имаха достатъчно възможности и изстрели в очертанията, но те бяха неубедителни и не затрудниха сериозно стража Мостафа Шубир.

Белгия: Тибо Куртоа, Брандън Мехеле, Тома Мюние, Тимоти Кастан, Нейтън Нгой, Кевин де Бройне, Юри Тилеманс, Амаду Онана, Леандро Тросар, Жереми Доку, Шарл де Кетеларе

Египет: Мостафа Шубир, Ясер Ибрахим, Мохамед Хану, Ахмед Фату, Емам Ашур, Мостафа Зико, Хамди Фати, Моханад Лашин, Марауан Атиа, Мохамед Салах, Омар Мармуш

Останалите два състава в групата са Иран и Нова Зеландия, които утре сутрин в 04:00 часа ще започнат двубоя си.