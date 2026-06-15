Отборът на Ботев Пловдив поднови тренировъчни занимания. От днес "канарчетата“ влизат в лагерен режим на клубната база. Даниел Наумов, Никола Илиев и Самуил Цонов се завръщат към тренировките. Титулярният вратар на тима се включи наравно със своите съотборници под ръководството на рожденика Йордан Господинов.

За Никола Илиев са предвидени по-леки натоварвания заради травмата, получена в националния отбор, уточниха от ПФК Ботев.

Самуил Цонов ще се присъедини към основната група за втората тренировка за деня, тъй като в сутрешните часове трябваше да се яви на изпит в училището си.

Нападателят Франклин Маскоте ще се завърне на 17 юни, когато ще поднови тренировъчни занимания.

През настоящата седмица "жълто-черните“ ще бъдат подложени на сериозни физически натоварвания и двуразови тренировки, като в програмата не е предвидена контролна среща.