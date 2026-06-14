Германия победи Кюрасао с 7:1 в първи мач за двете държави на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Срещата се проведе в Хюстън, САЩ.

4-кратните световни шампиони откриха резултата в 6' чрез Феликс Нмеча, който получи асистенция от Флориан Вирц. Селекцията на най-възрастния треньор в историята на световните първенства - Дик Адвокаат, успя да вкара дебютния си гол на Мондиал в 21' благодарение на Ливано Комененсиа.

"Маншафтът" си върна преднината в края на първата част, когато Нико Шлотенберк бе точен след голов пас на Натаниел Браун.

Европейският тим отбеляза и 3-то попадение в даденото от съдията продължение. Риехедли Базоер събори противников играч в наказателното на Кюрасао, а съдията посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се нагърби Кай Хаверц, който не сбърка от 11 метра.

През второто полувреме разликата в класите стана още по-осезаема, а възпитаниците на Юлиан Нагелсман отбелязаха нови четири гола. Точни бяха Джамал Мусиала в 47' след асистенция на Йошуа Кимих, Браун в 68' след асистенция на резервата Дениз Ундав, Ундав в 78' след голов пас на Кимих и крайният резултат оформи Хаверц след нова асистенция на Ундав.

Германия заема първо място във временното класиране с 3 точки, докато Кюрасао е на последната 4-та позиция с 0 точки.

Следващият мач на Германия е срещу Кот д'Ивоар на 20 юни, докато Кюрасао се изправя срещу Еквадор на 21 юни.