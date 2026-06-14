Откриващият мач на Световното първенство 2026 между Мексико и Южна Африка ще се запомни не само с резултата, а с един смущаващ кадър зад кулисите на телевизионното излъчване. По време на новата задължителна пауза за хидратация реферът Уилтън Сампайо е бил готов да поднови двубоя, но е получил указание да изчака, защото американската телевизия FOX в този момент е въртяла реклами, научи Plovdiv24.bg.

Информацията идва от френския журналист Ромен Молина и е препотвърдена от редица международни спортни медии. Докато играчите вече са били готови да се върнат на терена след кратката почивка, реферът е бил инструктиран да задържи рестарта, докато рекламният блок приключи. В крайна сметка играта е била подновена още преди рекламите да свършат, заради което част от зрителите са пропуснали първите секунди след възобновяването.

Гол, който милиони не видяха на живо

Най-видимият гаф е дошъл при гола на Раул Хименес в 67-ата минута. Вместо да се върне навреме към терена, FOX е излъчвала реклама на Adidas. Играчите са били готови да продължат около 69:30, но публиката пред телевизорите все още е гледала рекламата, вместо действието на стадиона.

Случаят е особено показателен заради едно обстоятелство. Според указания на ФИФА към телевизиите рекламната пауза не бива да започва в рамките на 20 секунди след изсвирването на съдията, а излъчващите трябва да се върнат към сигнала от мача поне 30 секунди преди подновяване. FOX е прескочила точно тази граница. За сравнение, испаноезичната Telemundo изобщо не е прекъсвала за реклами по време на откриващия мач, нейните зрители не са усетили проблема.

Реакцията е била мигновена. Бившата звезда на американския национален отбор Карли Лойд публично разкритикува подхода на мрежата, а темата бързо се разпространи в социалните мрежи и водещи спортни издания.

Тезата, която залива медиите: Паузите са за рекламите, не за играчите

Инцидентът подхрани едно подозрение, което от месеци набира скорост в коментарите и анализите, че така наречените почивки за хидратация всъщност са създадени не заради здравето на футболистите, а за да отворят място за телевизионни реклами в средата на всяко полувреме.

ФИФА въведе тези тройни паузи през декември официално като мярка за здравето на играчите, те се обявяват от съдията във всеки мач, без значение от температурата или метеорологичните условия. Това е официалната позиция и тя няма да бъде променена. Случилото се обаче в Мексико Сити даде на скептиците силен аргумент, ако паузата е за пиене на вода, защо подновяването на играта зависи от рекламния блок на телевизията?

Подозрението вероятно никога няма да получи официално потвърждение от ФИФА. Но то не е безпочвена конспирация, има красноречив прецедент. В австралийската А-лига абсолютно същата практика беше не просто разкрита, а официално призната и в крайна сметка отменена. Там мачовете на живо по безплатна телевизия бяха прекъсвани от изкуствени паузи за пиене, за да може мрежата да излъчва реклами, без да пропуска нищо на терена. Треньорът на Сидни ФК Стив Корика тогава го каза без заобикалки за един дъждовен двубой.

"Валеше силно, така че паузата вероятно не беше нужна. Беше заради телевизията." , заяви треньорът.

След вълната от недоволство лигата отстъпи и въведе правило рекламните паузи да се ползват само когато играта вече е спряна по естествен начин.

Дали Мондиал 2026 ще тръгне по същия път, предстои да се види. Засега обаче първият мач остави у мнозина усещането, че на терена решенията се вземат не само от съдията с фитата, но и от рекламната пауза в студиото.