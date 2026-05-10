Еуфорията около старта на Джиро Д'Италия обзе цялата страна и предивзика множество положителни емоции. Има обаче и мнения, които не споделят всеобщия ентусиазъм. Такава е позицият ана пловдивски адвокат, общественик и бивш ожщински съветник Тодор Кръстев. Ето какво споделя той за джирото:

Приехме в България и Джиро Д'Италия. И колкото и да е странно, но повечето от българите разбраха едва вчера, че това е колоездачната обиколка на Италия, кой знае защо започваща от България.

Да, състезанието е престижно. Според класациите в този спорт, италианската обиколка се нарежда на трето място, след обиколките на Франция и Испания.

И на тези, които се чувстват поласкани, че италианците са избрали нас, нека са наясно, че ние сме си купили това внимание, и то струва на държавата ни 12 милиона евро.

Очевидно тази година е нямало други мераклии, та италианците са се спрели на нас. С други думи - платена любов. Не знам това дали е много или малко, но създава един горчив привкус за нещо не особено спортно и натоварено с феърплей. Популяризираме друга страна и състезание, а на всичко отгоре и си плащаме.

Продават си италианците колоездачната обиколка, та да им излезе на тях без пари състезанието. А може и да са прави, защо не, като има такива, които плащат.

Та съветът ми е нашето спортно министерство да прегърне този спортен маркетинг. Например да предложи на италианците Карлос Насар или момичетата ни от художествената гимнастика, да проведат следващите си турнири в Рим или Милано. Ей така, срещу скромната сума от 12 милиона евро, за да изравним баланса. Какво му плащат, за разлика от нас са богата държава.

Пък и все пак Мелони е жена и сигурно повече ще хареса границиите ни, вместо момчетата от колоезденето, които само дето не се изтрепаха вчера около В. Търново.