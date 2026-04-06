Над 80 момичета и момчета от 14 отбора взеха участие в третия кръг на колоездачната надпревара "Черноморска лига“, която се проведе за единадесети път в Трилистник, съобщиха за Plovdiv24.bg от Община "Марица". Откриването на състезанието се състоя пред читалище "Йордан Колев - 1928“, където заместник-кметът по спорт и младежки дейности на Община Марица Николай Стаматов поздрави състезателите и организаторите.

Той изрази надежда, че догодина ще бъде организирана обиколка съвместно с Тракия икономическа зона, а състезанието да се провежда на Благовещение – празника на общината.

"За единадесета година се събираме в Трилистник, за да бъдем част от тази интересна колоездачна надпревара "Черноморска лига“. Радостно е, че тази година децата и любителите на този спорт са повече. Община Марица винаги подкрепя развитието на спорта и младите хора. Забавлявайте се и нека най-добрите победят. В навечерието на един от най-светлите семейни празници – Великден, пожелавам на всички вас, на нашите жители и гости, здраве и благословение“, заяви Николай Стаматов.

Сред гостите на състезанието бяха кметовете на Трилистник и Рогош Мирчо Петров и Алекси Георгиев, а главен съдия бе Тодор Узунов. Организаторите съобщиха, че заради предстоящата Обиколка на Италия (Giro d’Italia), която ще стартира от България, последният етап от "Черноморска лига“ за 2026 година ще се проведе на 8 април в Ахелой. На 8 май ще се състои и Джиро "Поморие“ във връзка с престижната италианска надпревара.

Класиране:

Момичета до 13 г.

София Валерио – СКК "Омега“

Ема Тонева – КК "Цар Симеон“

Рая Пекчева – СКК "Омега“

Момичета до 15 г.

Алина Ангелова – СКК "Омега“

Моника Михова – КК "Траяна“

Ивелина Кулишева – КК "Поморие“

Момчета до 13 г.

Васил Христов – "Долчини Про Тийм“

Александър Крайнов – "Долчини Про Тийм“

Данаил Михнев – КК "Траяна“

Момчета до 15 г.

Никола Мартинов – КК "Траяна“

Петър Петров – КК "Поморие“

Сава Мишченко – КК "Черноморец Бургас“

Девойки младша възраст

Мария Писарева – КК "Поморие“

Владимира Иванова – СКК "Омега“

Ирина Бикова – КК "Поморие“

Юноши младша възраст

Виктор Танев – КК "Поморие“

Деян Ангелов – СКК "Омега“

Божидар Милованов – СКК "Омега“