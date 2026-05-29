Тази вечер зала "Сила" в Пловдив ще бъде домакин на звездно бойно събитие! ELITBET MAX FIGHT 65 - една от най-силните бойни гали на организацията през последните години, се завръща в Града под тепетата. В програмата са включени зрелищни двубои по бокс, К-1, муай тай и ММА, които събират на едно място изгряващи таланти, доказани шампиони и международни бойци.

Интересът към бойното шоу е огромен. Предварителната карта е от 17:30 часа, а начало на основната карта е в 19:30 ч.Сред акцентите в боксовата част са срещите на младите надежди Тома Великов и Тихомир Зайков, както и завръщането на Иван Киселаров след тежка контузия, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите на събитието. Интерес предизвиква и сблъсъкът между Станислав Кунов и коравия гръцки боксьор Харилаос Малихудис.

В К-1 феновете ще видят сериозни международни битки с участието на Васил Христов, Костадин Стойков и Александър Йотовски, а в ММА програмата предлага интригуващи срещи с Емил Незиров и Иван Запрянов.

Специално внимание заслужава завръщането на Теодор Христов. Един от най-успешните български кикбоксьори и претендент №1 за титлата в GLORY ще се изправи срещу опитния белгиец Сабри Бен Хения в двубой, който обещава високо темпо и сериозна класа.

Кулминацията на вечерта ще бъде шампионският сблъсък между Мартин Петков и Даниел Гецов за пояса в муай тай с ММА ръкавици до 70 кг. Младият шампион ще защитава титлата си срещу един от най-техничните и опитни български бойци в мач, който има всички предпоставки да се превърне в битката на вечерта. Този двубой противопоставя две от най-успешните и доказани бойни школи у нас - Антон Петров и Кирил Синевирски от "Академия Антон Петров“ (Мартин Петков) и Марио и Теодора Кирилови от СК "Армеец“ (Даниел Гецов).

ELITBET MAX FIGHT 65 обещава вечер, изпълнена с емоции, нокаути и зрелищни битки, които ще превърнат Пловдив в център на бойните спортове. Мачовете ще се излъчват пряко по bTV Action и VOYO.