Русев загря за турнира на Джон Сина с нова победа
Автор: Георги Куситасев 20:48
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" в Световната федерация в развлекателния спорт - WWE, записа победа на събитието "Main Event 686" провело се в най-известната зала в света "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк. 

Пловдивчанинът надделя над Отис за точно 8 игрови минути. 

Двамата се познават още от завръщането на българина в най-популярната верига в света на кеча тази година. 

Миро го смаза на изненадващото си завръщане тогава на ринга, а след това спечели и в официален сблъсък, провел се през май. 

На звездата ни предстои двубой от четвъртфиналите на прощалния за легендата Джон Сина турнир. 

Русев е един от 16-е кечисти, които участват в надпреварата, а победителят от нея ще се изправи срещу най-награждавания кечист в историята в неговия последен двубой, който ще се проведе на Мегашоуто ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариерата на великия кечист.
Статистика: