Зрелищна благотворителна боксова гала "Бокс под звездите“ събира елита на българския и международния ринг в село Първенец. На 21 юни (неделя) от 20:00 часа централният площад в пловдивското село ще се превърне в арена на едно от най-големите спортни събития на годината - "Първенец на ринга 2026: Бокс под звездите“.

Под мотото "Където се раждат шампиони“, боксовата гала вечер ще съчетае висок спортен дух, богата развлекателна програма и благородна кауза в подкрепа на младежкия спорт, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.

Мащабната проява ще се случи благодарение на Община "Родопи“ и Боксов клуб "Първенец“, със съдействието на Българската федерация по бокс, Българския професионален боксов съюз (BPBU) и мениджърската агенция RBPromotion.

Спортната програма включва 10 аматьорски срещи и два международни професионални сблъсъка.

Предизвикателството на ринга под открито небе ще събере на едно място водещи състезатели от елитните боксови клубове на София, Пловдив, Плевен, Пазарджик и представителите на домакините от БК "Първенец“. Те ще се изправят в 10 вълнуващи аматьорски срещи за Купата на "Първенец на ринга 2026“.

Кулминацията на вечерта ще бъде запазена за професионалния бокс. В два тежки международни сблъсъка един срещу друг ще се изправят българският състезател Лазар Димитров и коравият представител на Германия Атила Каябаси. Двубоят обещава да бъде истински спектакъл на тактика, сила и воля за победа.

Освен чистата спортна емоция, организаторите са подготвили и впечатляваща шоу програма. Специален гост и водещ на боксовата гала вечер ще бъде популярният български изпълнител и шоумен Иван Динев - Устата, който ще се погрижи за доброто настроение около ринга и с изпълнение на най-големите си хитове. Част от концертната програма на вечерта ще бъде и фолк певицата Димана.

"Първенец на ринга“ има силен благотворителен характер. Всички събрани средства по време на събитието ще бъдат дарени в подкрепа на младите таланти от боксов клуб "Първенец“. Целта на кампанията е да осигури по-добри условия за подготовка, екипировка и участие в лагери на децата и младежите от региона, които са бъдещето на българския спорт.

Организаторите канят всички жители и гости на Община "Родопи“ и Пловдивска област да станат част от тази незабравима спортна нощ и заедно да подкрепят бъдещите шампиони на България.

Информация за събитието

Дата: 21 юни 2026 г. (неделя)

Начален час: 20:00 ч.

Място: Централен площад, с. Първенец, Община "Родопи“

Билети може да намерите в Читалище "Съзнание - 1914" с. Първенец!