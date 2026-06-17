Бронзовият медалист от волейболния шампионат на България - Локомотив Авиа (Пловдив), осъществи първи голям входящ трансфер за новия сезон. Черно-белите привлякоха един от най-опитните български разпределители - Добромир Димитров.

34-годишният бивш национален състезател игра през миналия сезон в испанския Лас Палмас. Димитров е участник с националния отбор на България на олимпийските игри в Лондон през 2012 година.

Той бе представен от новия си клуб с любопитно видео, което показва негов телефонен разговор с Локомотив Авиа. "Някои разговори не отнемат много време“, написаха от "черно-белия" волейболен клуб към въпросните кадри.