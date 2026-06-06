Ръководството на волейболния Локомотив Авиа (Пловдив) направи емоционално обръщение към привържениците на отбора след края на сезона в елитната Супер Волей, видя Plovdiv24.bg. "Черно-белите" спечелиха бронзовите медали в шампионата и през новия сезон ще участват в европейския турнир "Чалъндж Къп“. Те ще научат първия си съперник на 15 юли, когато в Люксембург ще бъде изтеглен жребият за надпреварата.

От Локомотив Авиа използваха официалната си страница във Фейсбук, за да публикуват обща снимка на отбора от преди началото на изминалия вече шампионат, като добавиха към нея следния текст:

БЛАГОДАРИМ!

За емоциите.

За битките.

За сезона.

Благодарим на всички състезатели, които бяха част от Локомотив Авиа през изминалия сезон.

На тези, които поемат по нов път – успех!

На тези, които избраха да останат – благодарим за доверието!

А сега е ваш ред:

Кого искате да видите с екипа на Локомотив през новия сезон?