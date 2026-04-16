Пети, последен мач ще реши полуфиналната серия в мъжкото волейболно първенство между отборите на Локомотив Авиа (Пловдив) и Нефтохимик 2010 (Бургас). До тази развръзка се стигна, след като черно-белите загубиха снощния двубой в бургаската зала "Младост" с 1:3 гейма и така резултатът в серията бе изравнен на 2-2.

Решаващ се оказа третият гейм, в който локомотивци водеха с 23:20, а след това и с 24:22, но изпуснаха общо 3 геймбола. След това се получи срив в играта им и те нямаха сили да обърнат двубоя.

Серията е повторение на тази от миналогодишния сезон с ЦСКА, когато отново след 5-и двубой Локомотив Авиа се класира за финала.

"Благодарим на феновете ни, които бяха с нас в Бургас и не спряха да ни подкрепят. Решителната среща е тази събота - 18 април от 19:00 часа в нашата зала на ПУ. Нека напълним залата и подкрепим момчетата. САМО ЛОКО", написаха по този повод от ВК Локомотив Авиа.