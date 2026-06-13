Бронзовият медалист в мъжкото елитно волейболно първенство - Локомотив Авиа (Пловдив), остана без титулярния си разпределетил. Владимир Станков напусна черно-белите и вече официално е част от вицешампиона Нефтохимик 2010. Плеймейкърът, който на 9 август ще навърши 30 години, бе представен днес от бургаския клуб.

Станков е играл и за двата най-титулувани отбора в историята на родния волейбол – ЦСКА и Левски. Носил е и екипа на националния тим на България.

Любопитното е, че преди година също имаше трансфер на разпределител от Локомотив в Нефтохимик. Тогава това направи украинецът Дмитро Долгополов, припомня Plovdiv24.bg.

Долгополов няма да остане при бургазлии, както и другият разпределител - пловдивчанинът Любослав Телкийски. За него вече информирахме читателите си, че ще продължи кариерата си в гръцкия Фойникас Сирос.

В същото време ВК Локомотив Авиа обяви, че в отбора за новия сезон остава либерото Мартин Иванов, което определено зарадва привържениците на черно-белите.