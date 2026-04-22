Петима от волейболистите на Локомотив Авиа (Пловдив) получиха заслужено признание за изявите си в родното първенство. Черно-белите заслужиха бронзовите медали в елитната Супер Волей, след като не успяха за втора поредна година да се класират за финала за шампионската титла.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, Локомотив Авиа отстъпи на Нефтохимик (Бургас) с 1:3 гейма в решителния 5-мач от полуфиналния плейоф.

Въпреки това националният селекционер Бленджини изпрати повиквателни за четирима локомотивци за предстоящото издание на Лигата на нациите.

Това са централните блокировачи Ивайло Дамянов и Кирил Колев, посрещачът Кристиян Алексов и разпределителят Антон Станчев.

Освен това центърът Александър Николов заслужи повиквателна за младежкия национален отбор.

"Това е признание за труда на момчетата и за работата в Локомотив Авиа. Вече действаме по селекцията и отново ще търсим сплав от млади и опитни. Защото марката "Локомотив" винаги е била люпилня на таланти за националните отбори, а ние даваме път на младите. Пожелаваме им успех и още много поводи за гордост", обявиха по този повод от "черно-белия" волейболен клуб.

В разширения състав на мъжкия национален отбор са включени общо 31 състезатели. Съгласно изискванията на Международната федерация по волейбол (FIVB) за турнира могат да бъдат картотекирани 30 волейболисти.

Подготовката на националите стартира на 27 април в Самоков, където тимът ще провежда своите тренировъчни занимания до 18 май. Ден по-късно отборът ще отпътува за Полша, където ще вземе участие в престижния международен турнир "Силезия къп“, който ще се проведе между 20 и 23 май. Освен България, участие в надпреварата ще вземат още отборите на Полша, Украйна и Сърбия.