Волейболният Локомотив Авиа (Пловдив) не успя да повтори постижението си от миналия сезон, когато се класира за големия финал за шампионската титла. Това стана факт тази вечер, след като черно-белите загубиха от Нефтохимик 2010 (Бургас) с 1:3 (22:25, 19:25, 25:20, 23:25) гейма. По този начин бургазлии, които са носители на Купата на България, спечелиха полуфиналната серия с 3-2 победи и ще спорят за титлата с отбора на Левски.

Решителният 5-и мач се игра в препълнената зала на ПУ "Паисий Хилендарски" в Пловдив. Това бе и първа домакинска загуба за възпитаниците на треньора Найден Найденов през целия сезон.

Локомотив Авиа и Нефтохимик изиграха общо 9 двубоя в различни турнири през сезона, като пловдивчани спечелиха 4 от тях и загубиха 5, показа справка на Plovdiv24.bg.