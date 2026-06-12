На сцената на Античния театър една от най-специалните вечери в историята на Локомотив Пловдив ще има своя глас, похвалиха се от "Лаута". Мартин Иванов ще бъде водещ на юбилейния концерт "100 години Локомотив“!
Либерото на волейболния Локомотив Авиа, човек с отдаденост към черно-бялата идея и истински дух на състезател, ще поведе публиката през празника на 100 години история, легенди, музика и незабравими моменти.
Къде могат да се купят билети за концерта?
БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР - гр. Пловдив пл. "Стефан Стамболов" - Работно време: 9:00 ч. до 17:30 ч
МЕБЕЛЕН МАГАЗИН "ЯВОР" - гр. Пловдив, бул Асеновградско шосе 1 (Комплекс Томов Плаза, до зала "Колодрум") - Работно време: Понеделник до неделя - от 10:00 до 19:00 ч.
FastPay - бул. "6-ТИ СЕПТЕМВРИ" 153
FastPay - ул. "ЛАЗО ВОЙВОДА" 8
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