ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Шампион с Локо към феновете: Да помогнем за 100-годишнината на този велик клуб
Автор: Стойчо Генов 15:46Коментари (0)191
©
Светослав Бърканичков е шампион с Локомотив Пловдив и един от онези бойци, които остават завинаги в сърцето на черно-бялата история. Със своята всеотдайност и безкомпромисна игра на терена, той се превърна в символ на борбения дух, който отличава Локомотив, написаха от Фондация "100 години Локомотив Пловдив".

По време на престоя си в клуба, Бърканичков защитаваше емблемата с чест и сърце, оставяйки всичко на терена в името на отбора и верните привърженици. И до днес името му буди уважение сред локомотивската общност — като част от златните страници в историята на черно-белия клуб.

Бившият атакуващ халф отправи специално видео обръщение към "черно-белите" привърженици.

"Нека да помогнем за 100-годишнината на този голям и велик клуб Локомотив Пловдив, за да бъде празникът най-подобаващ и в най-ярка светлина", казва барни във въпросното видео.

Направи дарение и остави своя отпечатък в бъдещето на Локомотив Пловдив.

Дарителска сметка:

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“

IBAN: BG26UBBS80021069112450

Основание: Дарение

Гледайте в прикаченото видео обръщението на Бърканичков!

Още по темата: общо новини по темата: 25
09.11.2025
06.11.2025
30.10.2025
29.10.2025
23.10.2025
22.05.2025
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Кова игра почти цял мач за Венецуела срещу Канада, ето как се представиха всички национали на Локо
 Сложиха пълен новобранец на ЦСКА - Ботев, "грешникът" Давидов отново свири на Локо
 Играч на Локо изведе България U15 с капитанската лента при обрат срещу Молдова
 Скандални кадри: Едва не счупиха крака на Мастагарков след брутално влизане! Той: Такова съдийство не бях виждал
 Защитник, играл през 3 периода в Локомотив, сложи край на кариерата си
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: