© Светослав Бърканичков е шампион с Локомотив Пловдив и един от онези бойци, които остават завинаги в сърцето на черно-бялата история. Със своята всеотдайност и безкомпромисна игра на терена, той се превърна в символ на борбения дух, който отличава Локомотив, написаха от Фондация "100 години Локомотив Пловдив".



По време на престоя си в клуба, Бърканичков защитаваше емблемата с чест и сърце, оставяйки всичко на терена в името на отбора и верните привърженици. И до днес името му буди уважение сред локомотивската общност — като част от златните страници в историята на черно-белия клуб.



Бившият атакуващ халф отправи специално видео обръщение към "черно-белите" привърженици.



"Нека да помогнем за 100-годишнината на този голям и велик клуб Локомотив Пловдив, за да бъде празникът най-подобаващ и в най-ярка светлина", казва барни във въпросното видео.



Направи дарение и остави своя отпечатък в бъдещето на Локомотив Пловдив.



Дарителска сметка:



Фондация "100 години Локомотив Пловдив“



IBAN: BG26UBBS80021069112450



Основание: Дарение



Гледайте в прикаченото видео обръщението на Бърканичков!



