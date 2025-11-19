Светослав Бърканичков е шампион с Локомотив Пловдив и един от онези бойци, които остават завинаги в сърцето на черно-бялата история. Със своята всеотдайност и безкомпромисна игра на терена, той се превърна в символ на борбения дух, който отличава Локомотив, написаха от Фондация "100 години Локомотив Пловдив".
По време на престоя си в клуба, Бърканичков защитаваше емблемата с чест и сърце, оставяйки всичко на терена в името на отбора и верните привърженици. И до днес името му буди уважение сред локомотивската общност — като част от златните страници в историята на черно-белия клуб.
Бившият атакуващ халф отправи специално видео обръщение към "черно-белите" привърженици.
"Нека да помогнем за 100-годишнината на този голям и велик клуб Локомотив Пловдив, за да бъде празникът най-подобаващ и в най-ярка светлина", казва барни във въпросното видео.
Направи дарение и остави своя отпечатък в бъдещето на Локомотив Пловдив.
Дарителска сметка:
Фондация "100 години Локомотив Пловдив“
IBAN: BG26UBBS80021069112450
Основание: Дарение
Гледайте в прикаченото видео обръщението на Бърканичков!